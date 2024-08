Tiroteio deixa uma criança e outras seis pessoas feridas no Rio

Uma criança de 8 anos e outras seis pessoas ficaram feridas durante uma troca de tiros em um bar de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta (01). O tiroteio começou após uma tentativa de assalto, de acordo com testemunhas. Três das sete vítimas, incluindo a criança, permanecem internados nesta sexta-feira (02).

Segundo o relato de testemunhas, uma dupla de homens armados tentaram roubar o automóvel de um policial penal, que estava estacionado próximo ao bar. O agente, de 35 anos, reagiu, o que teria dado início a troca de tiros. Clientes que estavam no estabelecimento e um morador da região ficaram feridos.

O morador foi atingido de raspão e liberado após receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, assim como três homens adultos que foram atingidos no bar. Quem segue internado são o policial penal, uma idosa de 72 anos e um menino de 8 anos.



A mulher e o agente foram transferidos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O policial precisou ser entubado, de acordo com a Secretaria de Saúde de Caxias. Já a idosa está lúcida, mas segue internada e sem previsão de alta, com um dreno instalado no tórax.

O menino foi transferido para o Hospital Infantil do Éden, UPA pediátrica de São João de Meriti. Segundo a unidade, ele ficou com ferimentos na perna, mas tem quadro estável. A 64ª DP (Meriti) registrou o caso e está investigando a causa do tiroteio, além da identidade dos envolvidos.