"Sextou"? Acidente em Niterói também afeta e causa transtorno ao trânsito de São Gonçalo

O trânsito segue intenso para os motoristas que seguem pela BR-101, com o congestionamento passando do bairro Gradim - Foto: Kiko Charret

Na manhã desta sexta-feira (02), um acidente entre carros no Centro de Niterói, altura do Moinho, deixou a região parcialmente sem energia elétrica e causou transtornos no trânsito da cidade. Os reflexos do congestionamento também puderam ser sentidos na cidade vizinha, São Gonçalo, onde motoristas e passageiros de transportes públicos vêm lidando, desde às 8h, com um extenso engarrafamento, ainda sem previsão de melhora.

O trânsito segue ininterrupto e intenso para os motoristas que seguem pela BR-101, com o congestionamento passando do bairro Gradim. Para os que tentam fugir do "caos” desta sexta-feira (2) e optam por passar pela Benjamim Constant, a realidade é a mesma: bons quilômetros de engarrafamento.





O engarrafamento segue ininterrupto na manhã desta sexta-feira (2) Kiko Charret

"Saí de casa, no Vila Lage, antes das 8h da manhã. Com tudo parado, precisei descer no Barreto e agora estou voltando para Alcântara, para tentar chegar em Niterói por Várzea das Moças. Eu deveria chegar no trabalho às 9h e agora, por conta desse engarrafamento, pretendo chegar antes das 12h", contou a auxiliar administrativa Priscila Quintanilha Rodrigues, de 31 anos.



O trânsito só começa a apresentar sinais de melhora na altura do antigo Piscinão, localizado no bairro Boavista.

*Em atualização