Homem é preso após estuprar e tentar arrancar o útero da ex-namorada

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (30) um homem, de 36 anos, suspeito de estuprar e tentar matar a ex-namorada, de 22 anos, em Belo Horizonte. O crime ocorreu durante a madrugada, no bairro Jardim Felicidade.

De acordo com a PM, o agressor invadiu a casa da vítima e a submeteu a uma violência extrema. Além de estuprá-la, o agressor tentou mutilar a vítima, introduzindo a mão em sua vagina com a intenção de arrancar o útero.

A jovem, que mora com a filha de 3 anos, conseguiu ligar para a mãe e pedir socorro. Desesperada, a mulher a encontrou em estado grave e a levou para o hospital Risoleta Tolentino Neves.



A Polícia Militar prendeu o acusado ainda nas primeiras horas da manhã. Durante a prisão, os policiais encontraram três facas dentro do carro do suspeito. Questionado sobre o crime, ele negou as acusações.

Histórico de violência

O casal tinha se relacionado por dois anos e terminou a relação há cerca de 15 dias.Durante este período, o homem teria invadido a residência em outras três ocasiões para forçar relações sexuais com a vítima.

A recusa da jovem em manter relações sexuais com o ex-namorado desencadeou uma série de agressões físicas. Ela foi brutalmente atacada com socos e mordidas, arremessada contra a parede e derrubada com uma rasteira. A violência se intensificou quando a vítima ameaçou chamar a polícia e solicitar uma medida protetiva, resultando em ferimentos graves e sangramentos intensos.