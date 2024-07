Segurança Presente prende estelionatário condenado a 20 anos de prisão

Policiais do Segurança Presente de Itaboraí prenderam, na manhã da última terça-feira (30), um homem condenado a 20 anos de prisão por envolvimento num esquema de pirâmide financeira que movimentou ao menos R$150 milhões, em Manaus.

A prisão ocorreu na Rua João Eduardo Costa de Oliveira, no bairro São Joaquim, em Itaboraí, após os policiais receberem uma denúncia de que o homem, condenado em 26 de junho, pela Justiça Federal do Amazonas, estava se escondendo no município.

Leia mais:

Suspeito de agredir e manter em cárcere privado namorada é preso no Rio

Jovem de São Gonçalo é solto após passar 1 ano preso injustamente



O homem de 29 anos, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, era diretor de um grupo que operou sem a autorização do Banco Central, entre 2019 e 2022 com envolvimento nos estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima. Além de pirâmide financeira, o grupo também oferecia o serviço de criptomoeda.



O estelionatário foi levado para a 71ªDP (Itaboraí).