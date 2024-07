Polícia Civil e Defesa do Consumidor apreendem pelúcias falsificadas em loja na Rodoviária do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, na última terça-feira (30), centenas de bichos de pelúcia falsificados de marcas famosas em um estabelecimento comercial no interior da Rodoviária do Rio. A ação ocorreu em conjunto com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon).

De acordo com as investigações, há suspeita de que esses equipamentos, que portavam as pelúcias, sejam programados para permitir a captura do prêmio somente após determinado número de jogadas, fato que caracterizaria a exploração de jogos de azar. Nas diligências, o gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a origem dos produtos comercializados.

Leia mais:

Jovem de São Gonçalo é solto após passar 1 ano preso injustamente

Suspeito de agredir e manter em cárcere privado namorada é preso no Rio



As investigações da DRCPIM continuam para apurar possível envolvimento de outras pessoas na exploração da atividade, assim como a prática de lavagem de dinheiro.