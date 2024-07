Dupla é presa por furto no Centro de Niterói

Na madrugada desta terça-feira (30), agentes do 12° BPM de Niterói efetuaram duas prisões no centro da cidade. Dois acusados foram presos por furto de cabos na Rua Visconde do Uruguai, enquanto o terceiro foi preso por furto a um estabelecimento comercial na Rua Marechal Deodoro.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 2h da manhã, enquanto os policiais realizavam patrulhamento na Operação Antifurtos. A equipe recebeu informações de que homens estariam efetuando cortes de fios na Rua Visconde do Uruguai, no centro de Niterói.

Chegando ao local, os agentes localizaram os suspeitos e, com eles, os fios cortados. Os homens foram abordados e confessaram o crime. Em seguida, os mesmos foram encaminhados à 76ª DP (Centro) para registro, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto e permaneceram presos.



Os agentes apreenderam um total de 15 metros de cabos cortados. Juntos, ao todo, os acusados tinham 6 passagens por roubo; 4 passagens por furto; 2 passagens por tráfico de drogas e 1 passagem por violação de domicílio.

Enquanto isso, a segunda abordagem aconteceu na Rua Marechal Deodoro, também no Centro de Niterói, por volta das 3h47. Os agentes se deslocaram ao endereço citado afim de verificar uma ocorrência de furto a um estabelecimento comercial.

Chegando ao local, os agentes constataram o arrombamento e furto na loja 'Portus Bazar', detendo imediatamente o acusado, que ainda estava no local, em posse de uma caixa registradora, 12 lâmpadas LED no valor total de R$ 216,00, um alicate de corte e um alicate universal.

O acusado, que tem 12 passagens por furto, foi conduzido para a 76ªDP (Centro), onde foi realizada a perícia no local. O homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso.