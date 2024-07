PM prende suspeitos de tráfico em Niterói e apreende arma e drogas

Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam três suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (29), na Rua Mato Grosso, na comunidade da Cocada, no Sapê.

De acordo com informações, a equipe da Patamo Largo da Batalha recebeu denúncias anônimas sobre a venda de drogas no local. Ao chegarem à rua citada, os policiais se depararam com um grupo de indivíduos que, ao perceber a presença da polícia, tentaram fugir.

Após um cerco, os agentes conseguiram deter três suspeitos. Com um deles, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, além de uma grande quantidade de drogas, incluindo 245 pinos de cocaína, 125 trouxinhas de maconha, 45 pedras de crack e um rádio transmissor.



Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.