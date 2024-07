Homem tenta matar companheira a tiros em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam, neste domingo (28/07), um homem acusado de tentativa de feminicídio. Segundo os agentes, o autor atirou contra o carro da sua companheira, quase acertando a vítima.

O crime também ocorreu no domingo. De acordo com as investigações, os dois se relacionavam há oito meses e iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá. Em determinado momento, quando a mulher estava dentro de seu veículo, o carro foi alvejado por ao menos seis projéteis que, inclusive, atingiram a parte inteira no carro. A vítima não se feriu e saiu ao encontro de policiais militares, que a acompanharam até a 82ª DP.

Após prestar depoimento, a mulher indicou aos policiais civis a casa do acusado. O autor foi encontrado pelos agentes. Apesar de ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), o homem não possui porte de arma de fogo. Por isso, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.