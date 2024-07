Um homem é morto e outro baleado em ação da PM em Niterói (vídeo)

Um um homem de 34 anos morreu e outros de 25 foi baleado na Rua Doutor Mário Viana, em Santa Rosa, próximo à comunidade do Viradouro, durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói). Os militares faziam operação de repressão ao tráfico de drogas no local e ao tentarem abordar um Honda City, que saía da comunidade, foram alvos de disparos vindo do interior do veículo.

Ns troca de tiros, o motorista se desgovernou e acabou batendo em um poste, e o carro se incendiou em seguida. Os policiais integrantes da operação retiraram os dois homens baleados do veículo e acionaram uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros, que ao chegar ao local, encontrou um homem de 34 anos já em óbito. Antes da chegada dos bombeiros, os policiais socorreram o outro homem de 25 anos para um hospital da região. Um fuzil Sharp, de calibre 556, e um rádio foram apreendidos.





Fuzil e rádio foram apreendidos Sergio Soares