Homem morto em Santa Rosa será enterrado no Barreto, em Niterói

Morto após ser baleado e ter o carro carbonizado, o homem, de 34 anos, será sepultado na tarde desta segunda-feira (29), no Cemitério do Maruí, no Barreto, em São Gonçalo. Ele foi atingido no último domingo após deixar a Comunidade da Viradouro, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói.

A vítima, segundo a família, é funcionário de um estaleiro e deixa esposa e quatro filhas. Testemunhas contaram que o homem estava saindo do baile da comunidade quando um criminoso entrou de carona em seu veículo.

Próximo a comunidade do Viradouro policiais do 12ºBPM (Niterói) realizavam uma operação de repressão ao tráfico de drogas e, ao tentarem abordar um Honda City que saía da comunidade, foram alvos de disparos vindo do interior do veículo, segundo relatos policiais.

Na troca de tiros, o motorista foi atingido e bateu em um poste. O carro incendiou em seguida. Os policiais retiraram os dois homens baleados do veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros. O motorista do veículo já estava em óbito. O homem de 25 anos, que estava no banco do carona foi socorrido e preso. Com ele, a polícia encontrou um fuzil Sharp, de calibre 556, e um rádio transmissor, que foram apreendidos.