Hemorio faz campanha inspirada nas Olimpíadas de Paris

O espírito olímpico tomou conta do Hemorio. Nesta segunda-feira (29), às 15h, tem início a campanha especial de doação de sangue chamada “Influ do Bem”.

Inspirada nos Jogos Olímpicos de Paris, a ação, que vai até o dia 4 de agosto, tem o objetivo de aumentar o número de doadores diários na unidade, aproveitando o ritmo de competição do maior evento esportivo do mundo. Atualmente, a média é de 279 doadores no salão do doador.

Leia mais

Feira de adoção animal é sucesso em Maricá

Famoso restaurante em Niterói fecha esse fim de semana



A iniciativa funcionará da seguinte forma: cada pessoa poderá mobilizar um grupo de amigos que formará um time. Ao realizar a doação, o doador irá citar o nome da equipe, que estará automaticamente concorrendo a uma medalha de honra ao mérito de ouro alusiva à campanha e um quadro com certificado de ”Doador Influ do Bem”, caso tenha o maior número de doações realizadas.



O segundo e terceiro lugares também serão premiados e receberão respectivamente medalhas de prata e bronze. A disputa entre os times será alimentada no perfil da unidade no Instagram @hemorio ao longo da campanha.

O nome não pode ser uma marca, uma instituição pública ou privada, uma instituição religiosa, grupos políticos ou de futebol. Apenas nomes lúdicos serão permitidos.

Além das medalhas para os vencedores, cada voluntário que doar durante a campanha receberá uma Carteirinha do Doador impressa e estilizada com o tema das Olimpíadas, produzida pelo Hemorio. O time vencedor também será homenageado por um atleta olímpico de alta popularidade, com um vídeo nominal no perfil do Hemorio.

“Essa campanha será extremamente importante para aumentar os nossos estoques de doações, que costumam cair no período de férias escolares, quando muitas famílias viajam e passam a não frequentar o salão do doador. Em relação a junho, já tivemos uma redução de 8% no número de doações”, destacou Luiz Amorim, diretor do Hemorio.

O estoque de sangue do Hemorio abastece cem unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorio, que atende a pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. A meta do instituto é fechar o ano com 90 mil bolsas de sangue coletadas. Em 2023, foram 85.360 doações.

Em 2024, até o dia 27 de julho, o banco de sangue recebeu 52.330 doações de sangue.

Atenção às normas

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (ou entre 16 e 60 anos, para quem doa pela primeira vez), pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto.

Jovens entre 16 e 17 anos podem doar sangue somente com autorização do pai e da mãe, ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável e preencher formulário disponível no site do Hemorio.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital também é impeditivo para doações, enquanto houver uso da peça.

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio @hemorio ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.

O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.