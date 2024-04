Mulher morre em acidente em Itaipu; família pede justiça em manifestação

Familiares da pastora Letícia Gabriela de Souza Fernandes Rosin, morta em um atropelamento em Itaipu no início da semana, se reuniram na entrada da 81ª DP (Itaipu), na manhã deste domingo (14), para cobrar por justiça nas investigações do caso. Segundo a família, o motorista que atropelou a mulher estava embriagado no momento da colisão.

O episódio aconteceu na noite da última terça-feira (09). Letícia estava com o marido em uma motocicleta na Estrada Everton da Costa Xavier, sentido Centro, quando foi atingida por um carro de passeio que vinha atrás. O veículo atingiu a moto, outro veículo e um poste, segundo testemunhas. O marido da vítima ficou ferido; Letícia não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a família, o motoristas do veículo foi socorrido, prestou depoimento, mas teria sido liberado após receber atendimento médico. Ele teria apresentado sinais de embriaguez e estaria com bebidas alcóolicas no interior do veículo.



Procurada, a 81ª DP (Itaipu) disse que as investigações estão em andamento. "A perícia foi feita no local e agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos", afirmou a Polícia Civil.