Gonçalense recebe visita de seu animal de estimação em unidade hospitalar; Vídeo

O paciente Alcimar Gomes da Silva, de 54 anos, recebeu uma visita muita especial, nesta semana, no Hospital Santa Martha, localizado em Santa Rosa, Niterói, onde está internado.

Morador do bairro Jardim Tiradentes, em São Gonçalo, Alcimar é apaixonado por bichos e participa de trabalhos voluntários com animais abandonados. O paciente tem dez cachorros, todos adotados, incluindo o pequeno Nick que está com ele há sete anos. Nick é o fiel companheiro de Alcimar, eles dormem juntos e assistem filmes com direito a pipoca.

Alcimar recebeu a visita de seu cão de estimação nesta semana, na unidade hospitalar onde está internado Divulgação

Autor: Divulgação

Desde que Alcimar foi internado, o cachorrinho parou de comer e de interagir em casa, o que causou muita preocupação no paciente. Sensibilizada, a equipe do HSM proporcionou o encontro de ambos nesta semana.