Família procura por Ingrid Cabral, desaparecida em Niterói

Familiares estão à procura de informações sobre o paradeiro de Ingrid Cabral, de 40 anos, que desapareceu na última quarta-feira (24). Ingrid saiu de casa, no bairro Barreto, em Niterói, sem avisar para onde estava indo.

No momento do desaparecimento, Ingrid usava este mesmo casaco | Foto: Divulgação

Segundo sua irmã, Dalila Andrade, Ingrid estava um pouco abatida na manhã de quarta-feira, mas não falou o motivo. Dalila precisou se ausentar por um momento, e foi nesse intervalo que Ingrid saiu da residência. Dalila só soube do desaparecimento horas depois, quando sua sobrinha, filha de Ingrid, ligou informando sobre o ocorrido.

A família está muito preocupada, pois esta é a primeira vez que Ingrid desaparece. Além disso, ela está enfrentando problemas de saúde ainda em fase de diagnóstico.

No momento do desaparecimento, Ingrid usava um casaco preto com estampas de flores brancas, uma calça preta e chinelo azul. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Ingrid Cabral deve entrar em contato pelo número (21) 96979-6606.

