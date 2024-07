PRF apreende 10 kg de drogas em caçamba de veículo em Seropédica

Policiais rodoviários federais apreenderam 5 quilos de haxixe e 5 quilos de crack escondidos no interior da caçamba de um veículo, na tarde do último sábado (27), na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Dois homens foram presos.

A equipe da PRF fazia uma fiscalização de rotina no local, quando abordou uma picape com uma motocicleta na caçamba. O condutor informou que teria saído de Floriano, em Barra Mansa, com destino a Bonsucesso, na capital fluminense.

O passageiro afirmou ser o responsável pelos veículos e não disse mais nada. Ao verificar os equipamentos obrigatórios, os policiais perceberam uma parte solta na caçamba e foi sentido um odor muito forte.



Diante disso, os agentes identificaram, no interior da caçamba da picape, os 10 kg de drogas em tabletes. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.