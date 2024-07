PM prende homem foragido por tráfico de drogas em Niterói

Agentes do 12° BPM (Niterói), em patrulhamento na manhã deste domingo (28), na Rua XV de Novembro, próximo ao Morro do Estado, no centro de Niterói, realizaram a prisão de um homem por suspeita de associação ao tráfico de drogas.

Os policiais avisaram o homem no interior de um bar e realizaram a abordagem. O suspeito carregava uma pistola e dois rádios transmissores. Após sarque, foi confirmado mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra o mesmo.

Leia mais

Adolescente de 17 anos é baleado em Itaboraí

Jovem é preso com arma e drogas em Santa Rosa, Niterói



O homem foi levado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas.