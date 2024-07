Adolescente de 17 anos é baleado em Itaboraí

Vítima está internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação

Um rapaz de 17 anos foi baleado na manhã deste sábado (27) em Visconde de Itaboraí, distrito de Itaboraí. Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias, nem a autoria do disparo. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 35ºBPM (Itaboraí) foram acionados quando o adolescente deu entrada no hospital. Não há registro de operação policial na região. Ele foi socorrido, inicialmente, ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no bairro Nancilândia, em Itaboraí.

Nesta tarde, o jovem foi transferido para o Heat. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Policiais da 71ªDP (Itaboraí) registraram a ocorrência e estão investigando o caso.