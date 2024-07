Jovem é preso com arma e drogas em Santa Rosa, Niterói

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar em Santa Rosa, Niterói, na tarde deste sábado (27). De acordo com a corporação, ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Uma arma e uma carga de drogas foram apreendidos com ele.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) informou ter sido enviada ao local para apurar denúncias de tráfico próximo a Martins Torres. Enquanto patrulhavam, a equipe encontrou o suspeito armado na Rua Inácio Bezerra de Menezes.

Com ele, os agentes encontraram, além de uma pistola 9mm com munições e coldre, 45 invólucros de maconha, 22 pedras de crack, 20 cápsulas de cocaína, um radiotransmissor e 32 reais em espécie. Todo o material foi apreendido e levado para a 77ª DP, onde o suspeito foi autuado em flagrante.