Idosa é baleada no pescoço no Jardim Catarina, em SG

Idosa segue internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Layla Mussi

Uma mulher de 66 anos foi baleada no pescoço, na noite desta sexta-feira (26), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias e a autoria do disparo. Ela está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A vítima chegou a ser socorrida para a UPA de Santa Luzia, mas foi levada para receber atendimento especializado no Heat em seguida. Apesar dos ferimentos, seu quadro é considerado estável, de acordo com a última atualização da unidade neste sábado (27).

O 7º BPM (São Gonçalo) informou ter sido acionado quando a vítima chegou na unidade no Colubandê. Não há registro de operação policial na região no momento do disparo. A 74ª DP (Alcântara) registrou a ocorrência e está investigando o caso.

