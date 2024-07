Homem é baleado e socorrido por caveirão em São Gonçalo

Um homem de 51 foi baleado no pescoço na comunidade do Brejal, em Marambaia, São Gonçalo na tarde da última sexta feira (26). Ele foi levado no caveirão do 7 BPM (SG), para o hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Ele foi encaminhado para o Centro de Trauma e passa por exames. Até o momento não se sabe o real estado do paciente. A polícia militar comunicou em nota que realizava patrulhamento na região no momento em que o homem foi feriado, mas não informou se o baleado era morador ou não.

"Policiais militares do 7 BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da comunidade do Brejal quando, de acordo com os agentes que atuaram na ação, criminosos atacaram a equipe com disparos de arma de fogo. Após estabilizarem o ambiente, um homem ferido pediu ajuda aos policiais que o socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres. Cabe ressaltar que de acordo com os militares, a vítima não foi atingida com gravidade", informou a corporação em nota.