Passageiro é preso em aeroporto no Rio com 3,2 kg de cocaína escondido na mala

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante nesta sexta feira (26), no aeroporto Galeão no Rio, tentando embarcar em um voo com destino á Lisboa, Portugal, com 3,2 kg de cocaína na mala. A Polícia Federal efetuou a prisão.

Segundo a PF, durante uma fiscalização de rotina, agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto (DEAIN), após uma minuciosa inspeção, identificaram a droga escondida em um fundo falso na mala despachada pelo passageiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional do estado, ele enfrentará acusações de tráfico transnacional de drogas e pode pegar até 15 anos de pena.