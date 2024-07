Mulher é esfaqueada durante tentativa de assalto em Icaraí

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada no braço durante uma tentativa de assalto em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na manhã deste sábado (27). O suspeito pelo crime foi identificado e preso alguns minutos depois. A mulher chegou a ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas já foi liberada.

O crime aconteceu na Avenida Roberto Silveira e foi testemunhado por um motociclista, que denunciou o episódio para uma equipe do 12º BPM (Niterói) que patrulha a região. Os agentes iniciaram as buscas na região e conseguiram encontrar um suspeito, de 46 anos, que estava armado com uma arma branca.

Leia também:

➢ Homem é baleado e socorrido por caveirão em São Gonçalo

➢ Arma é encontrada por passageiros em trem no Rio

Em seguida, os policiais entraram em contato com o Azevedo Lima e descobriram que a vítima havia dado entrada na unidade. Os policiais se dirigiram até a unidade, onde a vítima reconheceu o suspeito detido pelos policiais. O homem foi levado para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes da região.



Após receber atendimento médico, a vítima foi liberada. Já o acusado foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e permaneceu preso. De acordo com a PM, ele já tinha no histórico outras nove anotações criminais: seis por roubo, duas por lesão corporal e uma por furto.