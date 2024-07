Arma é encontrada por passageiros em trem no Rio

Passageiros tomaram um grande susto, na manhã de sexta-feira (27), ao encontrar uma pistola esquecida no bagageiro no vagão do trem. A arma em questão seria de um policial penal, que devido um problema no zíper da bolsa onde a glock estava, acabou caindo do compartimento em que estava guardada e foi esquecida no local.

A arma foi encontrada por passageiros e gerou publicações nas redes sociais, com pessoas perguntando quem seria o dono. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que abriu sindicância para apurar o esquecimento. A pistola foi recuperada após a Supervia, concessionária que administra os trens do Rio, acionar a polícia. A ocorrência foi registrada na 18ª DP.

Em nota a Seap se pronunciou: "Ele explicou que estava a caminho do trabalho e que colocou a mochila no bagageiro, para não incomodar os passageiros, mas que a pistola acabou caindo por um defeito do zíper da bolsa. A secretaria acrescenta que já recuperou a arma, que se está custodiada com o coordenador de logística de armamento e munição, e que será instaurada sindicância para apurar o caso".