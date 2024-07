Jovem é preso por roubo na Alameda, em Niterói

Um homem de 22 anos foi preso após um roubo na Alameda São Boaventura, movimentada via no Fonseca, em Niterói, nesta sexta-feira (26). Segundo a Polícia, o suspeito levou a mochila, a carteira e o aparelho celular da vítima no início desta manhã. Os pertences foram recuperados.

De acordo com policiais militares do 12º BPM (Niterói), uma equipe estava atendendo outra ocorrência quando foi acionada por pedestres para apurar o roubo. Com base no relato, os agentes conseguiram encontrar os suspeito, que teria ameaçado a vítima com uma arma branca. O pertences foram devolvidos à vítima e o suspeito foi levado para a 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante por roubo e permaneceu preso.