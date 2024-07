Operação integrada termina com um preso em Niterói

Em mais uma operação integrada entre a Polícia Militar, Secretaria de Ordem Pública de Niterói e a Guarda Civil Municipal de Niterói, um homem acabou preso na noite desta quinta-feira (25).

A operação, que ocorreu das 19h às 22h, foi executada em pontos estratégicos da cidade como a Praça do Rink e a Praça da República, no Centro, além da Rua General Silvestre Rocha com a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí.

O objetivo era realizar buscas e revistas em pessoas em atitude suspeita nos bairros do Centro e de Icaraí, visando aumentar a sensação de segurança na cidade. A ação foi planejada para identificar e deter indivíduos com pendências judiciais e apreender objetos que pudessem ser utilizados em práticas ilícitas.

Parte do material apreendido | Foto: Divulgação

A operação resultou na prisão de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto da Vara da Infância e Juventude. Além disso, foram apreendidas três facas, um bastão de ferro, uma tesoura grande, uma chave de boca e 15 metros de cobre.