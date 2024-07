Cliente é "nocauteada" em Niterói após reclamar de serviço de estética

Na noite da última terça-feira (22), uma jovem de 22 anos foi brutalmente agredida na Avenida Rui Barbosa, no bairro São Francisco, em Niterói. A vítima, que não teve o nome divulgado, sofreu diversas lesões no rosto e precisou de atendimento médico. Inicialmente, ela foipara casa e depois, levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

De acordo com o relato de testemunhas, a vítima havia feito a colocação de cílios no último sábado (20), mas o material descolou no dia seguinte. Ao reclamar com a dona do salão e pedir para refazer o serviço, a jovem foi informada que teria que pagar novamente, fazendo com que as queixas continuassem, devido à insatisfação com o serviço prestado.

Ainda segundo testemunhas que presenciaram a ação, a agressora teria sido a própria dona do salão de beleza, que é também lutadora de judô.



O nocaute sofrido pela jovem foi registrado em um vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a agressora em cima da vítima, que estava caída no chão, recebendo uma sequência de socos.

Segundo informações, a delegacia da região já está ciente da situação e aguarda a vítima para registro do caso.