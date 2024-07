Olímpiadas: Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo de R$ 3 milhões

O ex-jogador e grande ídolo do Flamengo, Zico, que é Embaixador do 'Time Brasil' em Paris, foi assaltado na capital francesa um dia antes da abertura oficial dos Jogos de Paris-2024, tendo um prejuízo milionário. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal francês Le Parisien.

O portal informou que os assaltantes levaram um total de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual) em pertences do ex-jogador. Zico estava no banco traseiro do táxi com uma mala, que tinha um relógio Rolex, alguns diamantes e algumas notas de dinheiro (no total, eram 2 mil euros e 2 mil dólares).

Leia mais:

Paris 2024: Brasil começa bem no Futebol Feminino ao derrotar Nigéria por 1 a 0

Handebol feminino estreia com pé direito e dá show em vitória do Brasil



Um assaltante ficou responsável por tirar a atenção do ex-jogador e do motorista, enquanto o outro aproveitou a oportunidade para roubar a pasta do ídolo rubro-negro. Uma investigação foi aberta, a cargo da BRB ("Brigade de répression du banditisme", ou na tradução livre "Brigada de Repressão ao Banditismo"), para encontrar os dois assaltantes.



Por ser o embaixador do 'Time Brasil' nas Olimpíadas de Paris, Zico é responsável por acompanhar a delegação brasileira nos Jogos. A ideia do Comitê Olímpico do Brasil (COB) era ter um ídolo do esporte brasileiro que nunca havia disputado os Jogos Olímpicos para a vaga.

O incidente aconteceu um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece nesta sexta-feira (26), às 14h30. O comitê organizador dos jogos escolheu o Rio Sena como local para dar o pontapé inicial do maior evento esportivo do mundo.