Operações da Enel terminam com quatro prisões em flagrante em Cachoeiras de Macacu

Em uma operação contra o furto de energia, realizada em parceria com a Polícia Civil na última quarta-feira (24), em Cachoeiras de Macacu, a Enel encontrou ligações diretas na rede da distribuidora em um mercado e quatro residências. Os responsáveis pelo estabelecimento e por três imóveis residenciais foram presos em flagrante por agentes da Polícia.

Desde a última terça-feira (23), técnicos da Enel estão fazendo inspeções em residências e estabelecimentos comerciais nos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu para identificar irregularidades no consumo de energia. Apenas em dois dias, foram removidos 147 casos de fraudes em medidores e furtos na rede elétrica da Enel.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade.



Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de cinco por cento.