Brasileiro que trabalhava como garçom em Portugal é morto á facadas

Um jovem brasileiro de 21 anos que trabalhava como garçom em Portugal, foi assassinado no último dia 23, após tentar defender mulheres que estavam sendo importunadas no estabelecimento que ele trabalhava. Informação foi confirmada pela família.

Kildery Eduardo Ferreira da Silva e sua irmã Kesilley Cristina, se mudaram para o país europeu á 2 anos e trabalhavam para melhorar as condições de vida da família, em um restaurante localizado na praia de Carcavelos. A irmã informou que um grupo de jovens estavam importunando mulheres dentro do estabelecimento e seu irmão foi até o grupo pedindo para que parassem.

“Tinha um grupo de rapazes mexendo com duas mulheres. Ele foi interromper, pediu para parar, eles pararam. Ele me ligou, pediu para chamar um Uber para ele. Ele estava lá no estacionamento esperando, aí parece que os rapazes continuaram a mexer com as meninas e ele pediu para parar de novo e os rapazes perguntaram se ele queria ser agredido também e nisso eles deram uma facada nele. Eles foram muito covardes. Além de estarem assediando mulheres, ainda tiram a vida de um trabalhador que estava apenas defendendo elas”, disse a irmã.

O jovem chegou a ser socorrido mas não resistiu, ele trabalhava á 4 meses no restaurante. Segundo Cristina, nem ela nem o irmão conheciam os homens. Um deles, que teria dado a facada fatal no garçom, foi preso após se apresentar na delegacia, e foi encaminhado para a Secção de Homicídio da Polícia Judiciaria de Lisboa e Vale do Tejo.

O corpo de Kildery está previsto para ser liberado para ser enviado para o Brasil em aproximadamente 10 dias. Os custos com o traslado foram pagos pelo dono do restaurante, em solidariedade à família.

A irmã também pretende acompanhar o corpo do irmão e está arrecadando dinheiro para custear a passagem e também complementar as despesas com o transporte.