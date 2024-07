Polícia Civil prende "Bárbie do tráfico" que abastecia comunidades do Rio

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, na última quinta-feira (25), uma mulher condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Ela, que é conhecida como "Barbie do Tráfico", foi localizada e capturada no Parque Sarapuí, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Segundo apurado, ela é envolvida com o tráfico em São Paulo desde os 13 anos. No Rio de Janeiro, ela abastecia as comunidades do Jacarezinho, Mangueira, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Providência, Turano, Dona Marta, Barro Preto e Camarista Méier. Ela é irmã do homem conhecido como "Senhor das Armas", preso em 2010 pela Polícia Civil acusado de fornecer armas para a Vila Cruzeiro.

Leia mais:

Brasileiro que trabalhava como garçom em Portugal é morto á facadas

Mulher é resgatada de trabalho análogo á escravidão no Recreio dos Bandeirantes

A mulher foi investigada também por lavagem de dinheiro e mantinha relação de confiança com os líderes das maiores facções do estado. Ela chegou a ser presa em 2001, ganhou liberdade condicional e foi novamente detida em 2006 pela Polícia Civil, deixando o sistema penitenciário em 2008.



Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça de São Paulo. A mulher não resistiu à prisão.