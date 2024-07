Mulher é resgatada de trabalho análogo á escravidão no Recreio dos Bandeirantes

Uma mulher de 59 anos foi resgatada de situação análoga a escravidão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ela nasceu em Pernambuco e foi trazida ao Rio pelos patrões, há 8 anos. Em todo esse tempo, ela trabalhou sem nunca receber salário e nem ter folgas.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a vítima não tinha conta bancária, nem relações pessoais ou sociais. As investigações apontaram que antes de vir para o Rio, a mulher trabalhou desde os 13 anos de idade para familiares dos atuais chefes. Ao todo, foram 46 anos servindo à família.

A mulher foi resgatada no dia 2 de julho, mas as audiências realizadas para garantir os direitos trabalhistas dela foram concluídas apenas na última quinta feira (18). O MPT firmou termo de ajustamento de conduta (TAC) com o empregador, garantindo o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de salários e das verbas trabalhistas do período, além de indenização por dano moral.

Após toda essa situação, ela irá voltar para Pernambuco, sua cidade natal.