Homem é preso após obrigar turista a comprar bebida em Copacabana

Um homem, de 39 anos, acusado de extorquir um turista chileno e obrigá-lo a comprar bebidas alcoólicas foi preso na noite desta terça-feira (23) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia, o suspeito é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em crimes de extorsão contra turistas no Rio.

De acordo com a Delegacia de Apoio ao Turismo (DEAT), o chileno procurou a unidade depois de sofrer um golpe enquanto caminhava no calçadão de Copacabana. Ele teria sido abordado por três suspeitos, que teriam pego um copo que a vítima carregava e enchido com bebida, obrigando, em seguida, que ele pagasse 20 reais.

Depois de pagar com um cartão de crédito, o turista percebeu que o grupo havia cobrado mais de 890 dólares - o equivalente a cerca de 5 mil reais - na hora de passar o cartão. Os policiais realizaram buscas na região e conseguiram encontrar um dos suspeitos, com uma máquina de cartão.



O suspeito foi levado para a DEAT e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A unidade agora apura a identidade de outros potenciais integrantes da quadrilha.