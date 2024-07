Professora de Ciep na Baixada morre durante tentativa de assalto

Uma professora da rede municipal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi morta durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (24). Layla Marinho Paixão de Moraes, de 34 anos, foi baleada nas costas e no abdômen e chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do disparo. Os suspeitos teriam fugido após o assalto. Professora do Ciep Municipalizado Simone de Beauvoir, ela foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo e chegou a ser entubada às pressas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O 39º BPM (Belford Roxo) e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionadas. Os agentes da unidade estão investigando o caso e disseram estar realizando diligências para apurar a autoria do crime.