Trio acusado de envolvimento com tráfico de drogas é preso no Abacatão, em SG

Um trio de suspeitos, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Abacatão, no Boa Vista, foi preso na noite desta terça-feira (23) em São Gonçalo. De acordo com os agentes da Polícia Civil, os três são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho; um deles é investigado por participar de um tiroteio na BR-101 em fevereiro.

O trio foi detido por uma equipe policial que patrulhava a região. Um dos suspeitos foi abordado após ser visto pilotando uma motocicleta sem placa. Os outros dois foram encontrados logo depois, com uma carga de drogas escondidas em um tonel, segundo a Polícia.

Cocaína, maconha e pedras de crack foram apreendidas com eles, além de um caderno de anotações e radiotransmissores, supostamente usados para comunicação entre criminosos da facção. Todo o material foi levado para a 72ª DP (São Gonçalo), no Mutuá, junto dos três suspeitos, que já foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional.



Ainda de acordo com a Polícia, um dos presos foi identificado como autor de disparos efetuados contra uma equipe da Polícia Civil durante uma abordagem a dois veículos suspeitos na rodovia BR-101 no início do ano, em fevereiro.