Lula comenta desistência de Joe Biden: "respeito muito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta segunda-feira (22), a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de desistir da candidatura à reeleição no país. O chefe do Executivo disse respeitar o trabalho do político democrata e enfatizou que a relação diplomática entre os dois países seguirá sendo "civilizada" independente de quem assumir a presidência no território norte-americano.

"Eu fiquei muito feliz quando o presidente Biden foi eleito e mais ainda pelos posicionamentos dele em defesa dos trabalhadores. Estabelecemos juntos uma parceria estratégica em defesa do trabalho decente no mundo. Eu gosto e respeito muito ele. Somente ele poderia decidir se iria ou não ser candidato", disse Lula, em entrevista a um grupo de agências internacionais de notícias que compareceu ao Palácio da Alvorada nesta segunda (22).

Leia também:

➢ Eleitorado do Rio de Janeiro será 4,6% maior nas eleições deste ano

➢ Dupla é filmada imitando macacos em roda de samba no Rio

"Meu papel não é escolher presidente dos Estados Unidos, o meu papel é conviver com quem é o presidente dos Estados Unidos. Então seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada de dois países importantes que têm uma relação diplomática de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos, nós queremos manter", completou o presidente.

No mês passado, Lula havia declarado seu apoio a Biden na disputa presidencial dos EUA, em detrimento do candidato republicano Donald Trump. Em entrevista a uma emissora de rádio mineira, ele disse que considerava uma reeleição de Biden como uma garantia de que o país continuaria "respeitando a democracia".

"Estou torcendo para que o Biden saia vitorioso e, se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tenho uma relação com os Estados Unidos que é uma relação sólida, eu pretendo manter. Se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer. Sinceramente, a gente não tem noção do que ele vai fazer", disse o presidente, na ocasião.