Polícia resgata mais de 40 pessoas em clínica clandestina

Policiais da Operação Segurança Presente descobriram, na noite deste domingo (21), uma clínica clandestina de reabilitação para dependentes químicos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 42 pessoas mantidas em condições análogas à escravidão foram resgatadas, segundo os agentes. Quatro suspeitos foram presos.

O espaço, chamado "Projeto Decav", foi descoberto depois que dois pacientes, que conseguiram fugir da clínica, procuraram a Polícia para denunciar o abrigo. De acordo com os relatos, os internos no projeto eram submetidos a trabalho forçado e impedidos de deixar o local, recebendo punições violentas, como tapas no rosto, caso decidissem deixar a clínica ou se recusar a trabalhar.

Uma equipe da Polícia foi enviada às dependências do projeto e encontrou dezenas de homens trabalhando no local. O espaço apresentava condições insalubres. Os pacientes confirmaram os casos de maus tratos e punições. Os policiais não encontraram nenhum profissional com capacitação para atendimento clínico comprovada ou autorizações legais para o funcionamento do projeto.

O suposto presidente do projeto, que recebeu os agentes, foi preso. Segundo os pacientes que escaparam, ele andava armado pela região e teria perseguido a dupla. Outros três pacientes, acusados de atuarem como vigias da clínica, também foram presos. Eles foram levados para a 52ª DP (Nova Iguaçu). A Delegacia de Assistência Social da Prefeitura de Nova Iguaçu e o Ministério Público também foram acionados.