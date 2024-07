Homem atira contra vizinho após se incomodar com festa junina em SG

Era para ser uma noite de comemoração com muita música, comidas típicas e diversão, mas a festa junina feita pelos moradores da Rua Martins Baião, no Vila Lage, em São Gonçalo, terminou com tiros e uma pessoa baleada, na madrugada deste domingo (21). Tudo aconteceu, após um dos moradores do local se ‘cansar’ do barulho e jogar bombinhas para acabar com a festa, que estava lotada de crianças. O autor da tentativa de homicídio, um idoso de 74 anos, foi preso em flagrante, após ser agredido por criminosos da região que souberam do fato.



Segundo relatos, a festa foi organizada pelos moradores do local, com foco em levar um pouco de diversão para as crianças. No entanto, o barulho começou a incomodar um vizinho, que passou a jogar bombinhas nas pessoas presentes no evento, incluindo as crianças. Inconformados, alguns participantes da festa foram até a casa do idoso.



O aposentado, no entanto, pegou uma arma e efetuou dois disparos, atingindo as costas de um dos moradores. A vítima foi socorrida pelos amigos e levada ao Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto, onde permanecia internada até a tarde desta segunda-feira.

Já o autor dos disparos foi agredido por criminosos do local e acabou preso em flagrante. Policiais militares foram acionados quando a vítima chegou ao hospital. Eles seguiram para o endereço, mas o autor já havia sido agredido. Ele também relatou que sua arma foi roubada pelos traficantes do local.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), onde será investigado.