Homem é preso após agredir esposa com marteladas e obrigá-la a raspar o cabelo

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prendeu, no último domingo (21), um homem acusado de agredir a esposa com marteladas e obrigá-la a raspar o próprio cabelo. Ele foi detido enquanto trabalhava no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a delegada titular da Deam, Mônica Areal, as agressões ocorreram nos dias 13 e 14 deste mês, resultando em uma internação de cinco dias da vítima, que precisou passar por cirurgia devido às lesões. Os ferimentos se concentraram na cabeça, tórax e mãos. O casal estava junto há cerca de 15 anos e tem três filhos.

"Ele pegou o celular da vítima, achou que ela o estava traindo e iniciou uma verdadeira sessão de tortura com marteladas na cabeça, no tórax e nas mãos, onde ela teve uma fratura exposta. Não satisfeito, ele fez com que a vítima raspasse o próprio cabelo. Isso caracteriza uma tentativa de feminicídio, onde não basta só matar; o agressor quer exterminar o brilho da vítima", explicou a delegada ao Globo.

A vítima também recebeu mordidas, socos e chutes. A delegada afirma que, para obrigar a mulher a raspar o cabelo,o homem ameaçou desferir marteladas no rosto dela.

Após a sessão de espancamento, ele levou o celular da mulher. No dia 18 deste mês, o caso foi registrado na Deam, e a Justiça decretou a prisão preventiva do agressor por tentativa de feminicídio. Em depoimento, o acusado alegou que a vítima teria raspado o cabelo e se golpeado "do nada", além de tentar agredi-lo com uma barra de ferro, mas que ele conseguiu fugir e bateu na mulher três vezes.