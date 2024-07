Menina de 12 anos mata a própria prima após discussão por celular

Uma tragédia pegou de surpresa os moradores da cidade de Tennessee, nos Estados Unidos, após uma menina de 12 anos ser acusada de matar a própria prima, de apenas 8 anos, depois de uma discussão por celular. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com o promotor Frederick Agee, as duas meninas dividiam o mesmo quarto. A mais velha usou a roupa de cama para sufocar a prima, que dormia na beliche superior. Após a morte da criança, a menina que cometeu o crime ainda limpou o corpo da vítima e o "reposicionou" no local. O caso aconteceu no dia 15 de julho.

A menina completará 13 anos ainda este mês, enquanto enfrenta acusações de homicídio e adulteração de provas. O promotor pretende solicitar ao juiz que o caso seja julgado em um tribunal de adultos, buscando uma sentença "mais severa que poderia incluir prisão ou supervisão com condições estabelecidas pelo tribunal".



"Considero este um dos atos violentos mais perturbadores cometidos por um adulto ou menor que meu gabinete já processou", declarou o promotor Agee em um comunicado.