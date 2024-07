Operação policial no Complexo de Israel termina em tiroteio e interdita Avenida Brasil

Durante uma operação da Polícia Militar, nesta segunda-feira (22), houve uma intensa troca de tiros no Complexo de Israel, na Zona Norte, resultando na interdição da Avenida Brasil, no sentido Centro, nas proximidades de Cordovil. A circulação dos trens também foi afetada. Os moradores afirmam que o confronto começou na noite do último domingo (21) devido a uma disputa entre traficantes rivais.

Nas redes sociais, circulam imagens de passageiros de ônibus abaixados e motoristas deitados no chão para se proteger dos disparos. Até o momento, cinco criminosos foram presos em flagrante e foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, uma granada, um rádio comunicador e drogas.

Segundo a SuperVia, o ramal de Cordovil operará entre Central do Brasil-Penha e Duque de Caxias-Gramacho. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral permanecem fechadas para embarque e desembarque. Alguns trechos operam com intervalos médios de 50 minutos, como Gramacho-Saracuruna.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido ao intenso tiroteio, o Centro Municipal de Saúde (CMS) José Breves dos Santos e as Clínicas da Família (CF) Nilda Campos e Heitor dos Prazeres interromperam as atividades na manhã desta segunda, visando a segurança de funcionários e pacientes.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria), com o apoio de batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), operam nos bairros de Brás de Pina, Cordovil e Parada de Lucas para evitar confrontos entre traficantes e remover barricadas.