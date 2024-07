Polícia Civil prende homem que simulou próprio sequestro para consumir drogas em comunidade no Rio

Na sexta-feira (19/07), o homem entrou em contato com familiares, disse que estava em cárcere privado e solicitou uma quantia em dinheiro - Foto: Divulgação - PCERJ

O suposto desaparecimento foi informado, na última quarta-feira (17/07), quando o autor teria vindo de São Paulo prestar um serviço no Rio.

As investigações iniciaram para localizar o homem e o veículo que ele teria alugado em uma empresa no estado paulista. Na sexta-feira (19/07), o homem entrou em contato com familiares, disse que estava em cárcere privado e solicitou uma quantia em dinheiro.

A equipe da 66ª DP e da DAS identificaram que ele estaria dentro de uma comunidade, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem continuou fazendo ligações a seus familiares e para o trabalho, por meio de vídeo chamada, dizendo que estava preso e só sairia se pagassem as quantias solicitadas.

A negociação foi realizada e a equipe da 66ª DP conseguiu buscá-lo. Na delegacia, o homem confessou que pegou o carro alugado e foi para a comunidade, onde passou esses dias consumindo drogas. Ele foi autuado em flagrante por extorsão.