Dupla é filmada imitando macacos em roda de samba no Rio

A famosa roda de samba PodeTeresa, que acontece na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, compartilhou em seu perfil do Instagram um grave caso de racismo. Um homem e uma mulher foram filmados imitando macacos em um evento realizado na última sexta-feira (19). Em nota, a produção da roda afirmou que não tolera comportamentos como esse e que fará uma denúncia do caso na segunda-feira.

"Recebemos este vídeo hoje cedo e o nojo toma conta de nossos pensamentos e palavras. Nojo. Nojo de toda essa branquitude disfarçada de paz e amor que vem ao samba. Só não foram expulsos porque não chegou ao conhecimento de nossa produção. O samba é lugar de gente preta, feito por gente preta. Nosso samba é nosso quilombo, nosso espaço de existência e resistência. No samba, não só nos divertimos, mas expressamos nossa humanidade, nossa tecnologia ancestral, nosso chão. Pessoas brancas têm que pisar devagar e respeitar! Coloquem-se no lugar de vocês, que é 'nenhum'. Não fazemos questão deste tipo de presença em nosso samba e, se virmos este comportamento inaceitável, serão expulsos", dizia a nota.

Leia também:

'Zoião' é preso pela PM no Inferninho, em Niterói

Homem é preso com entorpecentes e explosivos na BR-116

No vídeo, é possível ver um homem e uma mulher, ambos brancos, fazendo gestos e sons de macacos enquanto a roda de samba acontecia ao fundo. A gravação foi feita por uma assessora da vereadora Mônica Cunha, presidente da Comissão de Combate ao Racismo. A parlamentar, inclusive, se posicionou contra o ocorrido, afirmando que "nem nos espaços de lazer, o racismo nos deixa".

Em outra postagem, a produção da roda de samba afirmou que, na segunda-feira (22), irá entrar com uma denúncia de racismo contra os envolvidos, contando com o apoio da comissão presidida pela vereadora.