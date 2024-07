Polícia Militar prende dupla por furto em Icaraí, Niterói

Na madrugada desta quinta-feira (18), uma equipe do 12º BPM ( Niterói) prendeu em flagrante dois homens por furto na Rua Ministro Otávio Kelly, em Icaraí, Niterói.

A ação aconteceu por volta das 3h20 da manhã, quando a equipe foi acionada via telefone 190 para verificar a denúncia de um indivíduo com roupas pretas em atitude suspeita em frente ao número 337 da referida rua. Ao chegar no local, os policiais encontraram um dos suspeitos, de 34 anos. Ao seu lado, havia diversos fios cortados, duas facas e pertences pessoais do mesmo.

Durante a abordagem, ele informou que estava apenas recolhendo o material a pedido do outro suspeito, de 32, que se encontrava deitado em um papelão debaixo de uma coberta próximo ao local.



Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto e permanecerão presos. Os dois homens já contabilizavam anotações criminais.