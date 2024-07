Falso técnico de ar-condicionado é preso em São Gonçalo por aplicar golpes

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de se passar por técnico de ar-condicionado e oferecer eletrodomésticos a preços abaixo do mercado, sem nunca entregar os produtos aos clientes. O prejuízo de uma das vítimas está avaliado em R$ 10 mil. A prisão ocorreu na última quarta-feira (17), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Segundo os agentes da 76ª DP (Niterói), responsáveis pela investigação, o falso técnico gravou um vídeo para um dos clientes em um depósito, com a intenção de convencê-lo de que estava resolvendo problemas relacionados à entrega do produto.

"Estou desde cedo tentando retirar o freezer e os equipamentos que foram comprados. Caso vocês decidam não querer mais os equipamentos, ela [a empresa] fará a devolução do dinheiro em um prazo de 48 horas", disse o homem no vídeo.



O homem se apresentava como técnico vinculado à empresa fornecedora dos eletrodomésticos, a fim de conquistar a confiança das vítimas. Ele aceitava pagamentos via PIX, que eram depositados na conta da esposa do falso técnico. De acordo com a Polícia, os produtos nunca eram entregues.

Uma das vítimas relatou que adquiriu uma geladeira, um micro-ondas, um cooktop, uma lavadora e dois aparelhos de ar-condicionado, totalizando R$ 10.702,00, mas não recebeu nenhum dos itens. Quando questionado sobre a mercadoria, o homem alegou que havia sido desligado da empresa fornecedora, o que impossibilitava a entrega dos produtos.

O homem, que foi indiciado por estelionato, já tinha 10 passagens pela polícia.