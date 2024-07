Foragido do sistema penitenciário é preso em Piratininga, Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), prenderam na tarde desta terça-feira (16), na Estrada Frei Orlando, em Piratininga, em Niterói, o acusado e foragido da Justiça, João Victor dos Santos, 28 anos. Na ação, E.C.A.S, de 22 anos, também foi preso. As prisões foram realizadas após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177),



Ao serem informados sobre denúncias de que havia suspeitos traficando drogas próximo ao Colégio Municipal da Silveira Bragança, os policiais procederam ao local para verificar o relatado na denúncia, e conseguiram localizar e prender os dois suspeitos que estavam no local. Um deles, E.C.A.S, saiu correndo deixando uma mochila para trás, sendo preso no quintal de uma casa. João Victor, permaneceu sentado no local, e foi preso sem oferecer resistência. Foram apreendidos os seguintes materiais: 239 trouxinhas de maconha; ⁠23 pedras de crack; ⁠38 pinos de cocaína; ⁠1 Aparelho de celular; ⁠1 Base para rádio e ⁠R$43,00 em espécie.

Leia também:

Flamengo acerta compra de Shola, jogador nigeriano



Boneca de Leila Pereira aparece "enforcada" na entrada do estádio do Botafogo

Contra João Victor, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelos crimes de Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pedido de Recaptura, em decorrência de que em setembro de 2018, ele recebeu o beneficio de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou a sua unidade prisional, onde fora condenando a uma pena de 08 anos de reclusão.



Diante dos fatos, os presos foram levados à 81ª DP (Itaipu), onde foi cumprido o mandado de prisão contra João Victor e, posteriormente, os dois presos foram autuados em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas, onde permaneceram presos.

Foragido foi recapturado | Foto: Divulgação

Assim, a 4ºCPA/12ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça e pontos de drogas na região de Niterói, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido