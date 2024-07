Flamengo acerta compra de Shola, jogador nigeriano

O Flamengo oficializou, nesta quarta-feira (17), a compra do ponta nigeriano Shola, de 19 anos, que joga atualmente pelas categorias de base do clube. O atleta, que pertencia ao Remo Stars, da Nigéria, teve 70% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Ela está emprestado ao time carioca desde abril de 2023

Segundo o portal "ge", o time desembolsou 450 mil dólares - o equivalente a cerca de 2,4 milhões de reais - para acertar com o jogador. Com contrato de empréstimo até o final deste mês, o jogador estava sendo visado por outras equipes, de acordo com o portal, mas decidiu seguir com a equipe.

O nigeriano foi autor de quatro gols pelo time em 2024 até agora. Ele foi autor de um dos gols que levou a equipe de base do Fla a conquistar a Conmebol Libertadores sub-20 pela primeira vez, em vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors.