Boneca de Leila Pereira aparece "enforcada" na entrada do estádio do Botafogo

Uma boneca representando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi "enforcada" por torcedores na entrada do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, às vésperas do confronto entre Botafogo e Palmeiras, na noite desta quarta (17). Além de Leila, um outro boneco representando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também foi pendurado no local.

Os bonecos foram pendurados em uma passarela próxima a entrada para visitantes no Estádio e foi interpretado como uma "recado" de torcedores do Alvinegro aos rivais paulistas. A autoria da "manifestação" ainda não foi confirmada. Confira:





Tanto Leila como Ednaldo disputam na Justiça com o dono da SAF botafoguense, o americano John Textor. A presidente do Palmeiras processa Textor por falas em que insinuou manipulação da equipe paulista na arbitragem do Campeonato Brasileiro. Já o presidente da CBF processa o botafoguense por calúnia depois que o americano pediu a renúncia de Ednaldo e também o acusou de fraudes na arbitragem.