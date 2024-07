Trio é preso na Pavuna com documentos falsos tentando sacar aposentadoria em banco

Três suspeitos foram presos nessa segunda feira (15), após tentarem sacar um benefício de assistência continuada com documentos falsos em uma agência na Pavuna, Zona Norte.

Após várias tentativas de saque, a conta foi bloqueada, o que gerou uma desconfiança de funcionários da agência que resolveram acionar a polícia. Ao chegar ao local, agentes da polícia civil da 39ª DP (Pavuna) logo encontraram fora do banco um homem, que se identificou como Diogo do Sacramento. Ele estava em posse de documentos no nome de Jane Fernandes, que ele informou ser sua tia, que estava no local para sacar sua aposentadoria.

Ao entrar na agência, os oficiais abordaram a idosa que se apresentou como Jane para conferir a veracidade dos fatos. A mulher que estava na companhia de sua sobrinha Desirre dos Santos, estava em mãos de um documento idêntico ao mostrado por Diogo, mas ao olhar o verso, foram encontradas diversas assinaturas semelhantes, o que fez com que os policiais considerassem que o grupo estava treinando para falsificar e sacar o benefício.

Ao consultarem a verdadeira identidade da idosa, os oficiais descobriram que se tratava de Andréia da Silva Teixeira. Ela usava o RG que pertencia a uma mulher que faleceu no ano de 2020. Após isso, os três envolvidos foram presos em flagrante.