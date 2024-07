Homem é preso nos Correios do Rio após importar fuzil anti-drones

De acordo com a Polícia Federal, a comercialização, posse e uso do fuzil anti-drones são restritos - Foto: Divulgação - Polícia Federal

De acordo com a Polícia Federal, a comercialização, posse e uso do fuzil anti-drones são restritos - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Na última segunda-feira (15), um homem foi preso em flagrante ao tentar receber pelos Correios um fuzil anti-drones em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agentes da Receita Federal entraram em contato com a Polícia Federal, informando sobre um pacote suspeito chegando da Ásia, que seria retirado em um posto dos Correios na Vila de Cava.



No momento em que o homem retirava a mercadoria, agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas realizaram a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para a sede da PF em Nova Iguaçu e, em seguida, transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a Polícia Federal, a comercialização, posse e uso do fuzil anti-drones são restritos. Além disso, os investigadores afirmam que o objeto só pode ser usado com autorização da Anatel. Os policiais explicaram que o crime organizado está usando os fuzis anti-drones para vigilância do espaço aéreo das comunidades dominadas, impedindo a utilização de drones pelas forças de segurança ou pelas facções rivais.

Outro caso com drone



A Polícia Civil continua investigando para identificar quem era o piloto do drone que jogou uma bomba caseira em uma comunidade na região de Cordovil, na Zona Norte do Rio. Os agentes de segurança solicitaram à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informações sobre pedidos de autorização para voos de drones naquele espaço aéreo.