Policiais realizam operação na Zona Oeste do Rio

Tropas das polícias Civil e Militar, além de agentes do Segurança Presente e da Divisão de Recaptura e de Inteligência, realizam operação em dez comunidades na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda (15). Até o começo da manhã, uma pessoa já havia sido presa. Drogas e uma arma foram apreendidas.

A ação estruturada está sendo realizada na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. Um grande contigente policial está atuando nos principais eixos viários de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena.

Um suspeito foi preso na comunidade do Terreirão, no Recreio. Também foram apreendidos uma pistola Beretta 9mm com 15 munições, 102 papelotes de maconha e dinheiro em espécie.



Batizada de Operação Ordo, que significa "ordem", conta também com o apoio da Prefeitura do Rio e das concessionárias de energia, água e gás, além de operadoras de serviços de telecomunicações e Guarda Municipal.